شكرا لقرائتكم السديس: ماضون في تسخير الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

إطلاق الروبوت:

الرياض - محمد الوسيري - لم يقتصر اهتمام رئاسة الحرمين الشريفين بتعظيم الاستفادة من الروبوتات الذكية لخدمة القاصدين، بل حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كافة الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ لمواكبة رؤية 2030 خارج حدود الحرمين، حيث أطلقت الرئاسة الروبوت الذكي، بمناسبة اليوم الوطني لتوزيع الحلوى والشيكولاتة على المواطنين والمسافرين في المطارات ومحطات قطار الحرمين؛ كمشاركة في هذه المناسبة الوطنية وإضفاء الفرحة والسعادة على المواطنين والمشاركة المجتمعية.وأكد معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة حرصت على مشاركة المواطنين فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني عبر إطلاق نسخة جديدة من الروبوتات الذكية لتوزيع الحلوى. وتابع قائلًا: “إن الرئاسةً ماضية في تعظيم الأساليب للتقنية الذكية؛ وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القاصدين المُضي قُدمًا في عالم التقنية ومواكبة تحولاته وتسخيرها لخدمة الزوار”.

ودشنت رئاسة الحرمين الجناح الذي أقيم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمناسبة اليوم الوطني، حيث قام فريق وكالة العلاقات العامة بالرئاسة بتوزيع الهدايا ومياه زمزم والحقائب والإصدارات الخاصة باليوم الوطني للقادمين والمغادرين فيما قام الروبوت الذكي بتوزيع الحلوى عليهم وسط سعادة واندهاش المسافرين بهذا المنجز الذكي. كما قام الروبوت الذكي بتوزيع الحلوى اليوم في محطة قطار الحرمين بمكة على المسافرين, ووزع فريق إدارة المناسبات في الرئاسة بتوزيع مياه زمزم وصور للحرمين.

تعزيز الفرحة باليوم الوطني:

خدمات ذات جودة عالية:

وأوضح وكيل الرئيس للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي، عادل الاحمدي، أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو المشاركة المجتمعية مع المواطنين بهذه المناسبة السعيدة على قلوب المواطنين مؤكدًا توجيهات الرئيس العام أكدت على المشاركة المجتمعية في مناسبة اليوم الوطني وتعظيم أفراح الشعب بهذه المناسبة. وشهدت الرئاسة مؤخرًا إطلاق العديد من الروبوتات الذكية تضمنت “روبوت التطهير والتعطير والتعقيم الذكي، إلى جانب الروبوت التوجيهي للإفتاء وروبوت تنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد أهمية كبرى لمشروع الروبوتات الذكية؛ لما له من أثر عظيم في خدمة ضيوف الرحمن وضرورة تكاتف جميع إدارات الرئاسة في سبيل تقديم أرقى الخدمات لهم مما يسهل عليهم أداء مناسكهم وعبادتهم. وتهدف الرئاسة من استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة لتحقيق أبرز الركائز الإستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات ذات جودة عالية وعكس الصورة المشرقة والحضارية، وكذلك تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وإثراء التجربة الدينية وتحقيق التكامل التقني من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر.