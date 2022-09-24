شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يطلق برنامج سعودي آيدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه “سعودي آيدول”، والذي سيضم في لجنة التحكيم كلًّا من الفنان أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة، وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC. موعد بث البرنامج: وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءًا من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة، والتي ستبدأ في 11 يناير 2023. الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.