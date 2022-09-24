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وحددت «مسك» 6 أولويات وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعمل قادة المستقبل على إيجاد حلول لها، تتضمن التعليم والصحة والطاقة النظيفة والابتكار والمدن المستدامة والإنتاج والاستهلاك.وعلى نفس الصعيد أبدع فريق «Incentivised Learning» في مسابقة «زمالة مسك» في تمكين الحلول الرقمية في التعليم وذلك عن طريق إنشاء منصة رقمية تمكن الطلاب من جمع النقاط عند اكتسابهم مهارات جديدة أو قيامهم بمهام معينة، حيث يتم استبدال هذه النقاط بمكافآت من اختيارهم؛ بهدف تحفيز الطلاب على التعلم.
ويهدف الفريق إلى المساهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة «التعليم الجيد»، وكيف يمكن للمملكة الاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة لتحسين جودة التعليم وضمان الجودة على جميع مستويات المجتمع.
وتتضمن مهمة الفريق ابتكار منصة رقمية تمكن الطلاب من جمع نقاط عند اكتساب مهارة جديدة أو القيام بمهام معينة ثم استبدالها بمكافآت من اختيارهم.
أولويات التنمية المستدامة
• التعليم الجيد
• الصحة الجيدة والرفاه
• الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة
• الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
• الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
• مدن ومجتمعات مستدامة
مكونات برنامج نخبة
• التدريب في جهات دولية
• مساعدة في التقديم إلى جامعات مرموقة
• التدريب على اختبارات القبول
• جلسات إرشادية فردية
• التوعية المهنية
• توفير فرص تطوعية
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