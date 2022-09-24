عبدالرحمن هرساني إلى رحمة الله

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والفقيد والد كل من حسام وهاني والدكتورة هيفاء، وعم عضو مجلس إدارة مؤسسة مكة للطباعة والإعلام الدكتور منير هرساني، والمهندس محمد هرساني، وخال فايز هرساني، وصهر الشريف طلال هاجري.ويتقبل ذووه العزاء بدءا من اليوم في داره بمكة المكرمة، حي الزاهر، خلف سوق الضيافة.
«مكة» تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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