87 % من الأبناء السعوديين يعتقدون أن آباءهم يفخرون بهم

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الدراسة أجرتها جمعية مودة للتنمية الأسرية في 2022م، على عينة من 313 شخصا معظمهم من المستفيدين من الجمعية، تضمنت آباء لديهم أبناء بعمر أكبر من (12 سنة) وأولاد أعمارهم أكبر من (12 سنة). وقارنت نتائجها مع دراسة مشابهة أجريت على عينة في المجتمع الأمريكي، أظهرت الدراسة إجابة الآباء بأن 93% يفتخرون بأبنائهم. وفيما عبر 89% من الأبناء عن أنهم يعتقدون أن آباءهم يفتخرون بهم، عبر 85% من الآباء في المجتمع السعودي عن اعتقادهم بقوة علاقتهم مع أبنائهم، كانت هذه النسبة 70% في المجتمع الأمريكي.وفي حين قال 69% من الأبناء في المجتمع السعودي إنهم يرغبون في أن يصبحوا مثل والديهم مستقبلا، كانت هذه النسبة 58% في المجتمع الأمريكي.
بدورها علقت المديرة العامة لشركة الأسرة المعرفية والخبيرة الأسرية الدكتورة آلاء نصيف، إحدى القائمات على الدراسة، بأن التشابه والتقارب بين نتائج الدراستين في المجتمعين السعودي والأمريكي ناجمة عن التشابه الفطري بين المجتمعات، نتيجة القواسم المشتركة بين البشر والنظرة للأسرة وأهميتها للأبناء، فيما أشارت نتائج الدراسة للتقارب بين الآباء وأبنائهم في المجتمع السعودي وقوة العلاقة بينهم وغياب الجدل والمشاحنات وثقة الأبناء بآبائهم.
القائمون على الدراسة
د. معن تنجي
ذكاء عبدالحميد أوغلوا
د. آلاء نصيف
خصائص العينة:
ذكور: 46%
إناث: 54%
متزوج حاليا: 74%
غير متزوج حاليا: 26%
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