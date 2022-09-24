تحسين جودة التعليم بالتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة التعليم أن التعليم العام يشهد نموا متسارعا على جميع الأصعدة، مما يفرض عليها التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لتحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعلم الحديثة، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية، واستحداث مواد دراسية جديدة، والبدء بتطبيق المسار العام، وتطبيق المسارات التخصصية في نظام المسارات الثانوية.

وأوضح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري أن التعليم الجامعي يشهد نقلة نوعية تتمثل في القرارات التطويرية التي تستهدف الرفع من الكفاءة التنظيمية، وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز التمايز بين الجامعات، وضبط جودة البرامج الأكاديمية، إلى جانب إطلاق الوزارة المرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أفضل المؤسسات التعليمية حول كل العالم؛ لدراسة التخصصات النوعية؛ بهدف كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في القطاعات الواعدة المنسجمة مع رؤية 2030.

وكانت وزارة التعليم نظمت حفلها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، والمعرض المصاحب له، بما تضمنه من منجزات ونجاحات سجلها التعليم وأبناء وبنات المملكة محليا ودوليا.

جهود تطوير التعليم العام

