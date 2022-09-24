شكرا لقرائتكم خبر «التصنيفات» تنقل الجامعات السعودية من المحلية إلى العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت وزارة التعليم، في اليوم الوطني، بالدعم والتمكين الذي تحقق للجامعات والبحث والابتكار؛ مما نتج عنه تقدم المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية للجامعات بدعم من القيادة. وتقدمت جامعات المملكة في التصنيف العالمي سواء التايمز أو شانغهاي أو «كيو اس» أو مؤشر نيتشر لجودة الأبحاث أو تصنيف سيماغو أو في التنافسية العالمية.

من جهة أخرى التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قيادات منصة «إيدكس edX» الرائدة حول العالم بجامعة بوستن بالولايات المتحدة، حيث اجتمع بمؤسس المنصة د.أنانت أغاروال، ورئيس تطوير الأعمال جون شوارتز، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال لي روبنشتاين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم والتدريب الالكتروني، وذلك ضمن جولة الوزير في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وبحث الجانبان تطوير سبل الشراكة بين المركز الوطني للتعليم الالكتروني «FutureX» ومنصةedX؛ لتمكين طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال صقل مهارات الطلبة وإعادة تشكيلها، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تنمية مهارات تصميم وتطوير الألعاب الالكترونية لدى طلبة التعليم العام والجامعي، إضافة إلى مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات التي أطلقها مؤخرا معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالشراكة مع «منصة edX»، وتقدم فرصا تدريبية مكثفة للطلبة والباحثين عن عمل والموظفين عبر برامج مطورة بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم؛ بهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم التقنية الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.​

جامعات المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية

تصنيف التايمز

العام

15 جامعة في 2022

6 جامعات في 2019

تأثير الاستدامة

22 جامعة في 2022

3 جامعات في 2019

الجامعات الناشئة

12 جامعة في 2022

4 جامعات في 202

تصنيف شانغهاي

العام

7 جامعات في 2022

4 جامعات في 2018

التخصصات15 جامعة في 2022

6 جامعات في 2018

تصنيف كيو اس

العام

16 جامعة في 2022

9 جامعات في 2019

التخصصات

14 جامعة في 2022

9 جامعات في 2019

تصنيف سيماغو

الاستشهاد البحثي

17 عالميا في 2022

26 عالميا في 2018

المخرجات البحثية

22 عالميا في 2022

32 عالميا في 2018

مؤشر نيتشر لجودة الأبحاث

26 جامعة في 2022

16 جامعة في 2018

التنافسية العالمية

24 عالميا في 2022

32 عالميا في 2021