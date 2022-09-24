«التصنيفات» تنقل الجامعات السعودية من المحلية إلى العالمية

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من جهة أخرى التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قيادات منصة «إيدكس edX» الرائدة حول العالم بجامعة بوستن بالولايات المتحدة، حيث اجتمع بمؤسس المنصة د.أنانت أغاروال، ورئيس تطوير الأعمال جون شوارتز، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال لي روبنشتاين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعليم والتدريب الالكتروني، وذلك ضمن جولة الوزير في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.وبحث الجانبان تطوير سبل الشراكة بين المركز الوطني للتعليم الالكتروني «FutureX» ومنصةedX؛ لتمكين طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال صقل مهارات الطلبة وإعادة تشكيلها، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تنمية مهارات تصميم وتطوير الألعاب الالكترونية لدى طلبة التعليم العام والجامعي، إضافة إلى مبادرة BootcampX لتعزيز المهارات التي أطلقها مؤخرا معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني بالشراكة مع «منصة edX»، وتقدم فرصا تدريبية مكثفة للطلبة والباحثين عن عمل والموظفين عبر برامج مطورة بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم؛ بهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم التقنية الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.
جامعات المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية
تصنيف التايمز
العام
15 جامعة في 2022
6 جامعات في 2019
تأثير الاستدامة
22 جامعة في 2022
3 جامعات في 2019
الجامعات الناشئة
12 جامعة في 2022
4 جامعات في 202
تصنيف شانغهاي
العام
7 جامعات في 2022
4 جامعات في 2018
التخصصات15 جامعة في 2022
6 جامعات في 2018
تصنيف كيو اس
العام
16 جامعة في 2022
9 جامعات في 2019
التخصصات
14 جامعة في 2022
9 جامعات في 2019
تصنيف سيماغو
الاستشهاد البحثي
17 عالميا في 2022
26 عالميا في 2018
المخرجات البحثية
22 عالميا في 2022
32 عالميا في 2018
مؤشر نيتشر لجودة الأبحاث
26 جامعة في 2022
16 جامعة في 2018
التنافسية العالمية
24 عالميا في 2022
32 عالميا في 2021
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