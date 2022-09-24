شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبحث مع المستشار الألماني فرص تطوير التعاون وفق رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في قصر السلام بجدة أمس المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس، أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

ونقل ولي العهد لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله دولته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

والتقى ولي العهد ودولة المستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني.

كما أقام ولي العهد مأدبة غداء عمل للمستشار الألماني.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق).

فيما حضر من الجانب الألماني سكرتير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشتر ايت، وسكرتير الدولة الدكتور يورغ كوكيس، والسفير لدى المملكة ديتر لاميه، والقنصل في جدة الدكتور إيلتيه أدرهواد، والمستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الاتحادي ينس بلوتنر، والمستشار الخاص للشؤون الاقتصادية والمالية وسياسة المناخ لدى المستشار الاتحادي الدكتور شتيفين ماير، ونائب مدير مكتب المستشار الاتحادي السيد أليكساندر شيمان، ورئيس قسم العلاقات الثنائية مع دول الشرق الأدنى والأوسط والمغرب العربي وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية الدكتور دانييل كريبر.

وكان مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس وصل إلى جدة، أمس، في زيارة عمل للمملكة.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير المالية محمد الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد بن ظافر.