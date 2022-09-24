الأمير محمد بن سلمان يستعرض تطورات المنطقة ومخرجات قمة جدة مع مسؤولين أمريكيين

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كما جرت مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك في اليمن، وأبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة ولي العهد التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن الأسرى العشرة من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله من جهود إنسانية في هذا الشأن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة، خاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار.كما جرت مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك في اليمن، وأبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة ولي العهد التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن الأسرى العشرة من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله من جهود إنسانية في هذا الشأن.

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