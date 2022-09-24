تعاون خليجي في مجالات العمل والتنمية لمواكبة المتغيرات

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ويتزامن مع الاستضافة فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية يكرم خلالها المشروعات والشخصيات الرائدة والكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية.وتأتي رئاسة المملكة لاجتماعات اللجان الوزارية الخليجية كونها رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية.
وتنبع أهمية هذه الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.
يذكر أن هذه الاستضافة تعد الأولى من حيث تزامن انعقاد اجتماعات اللجان للقطاعات الثلاثة في الفترة نفسها.
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