تعاون خليجي في مجالات العمل والتنمية لمواكبة المتغيرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز التعاون والعمل المشترك لمواكبة التغيرات، تستضيف المملكة اليوم في الرياض اجتماعات اللجان الوزارية (العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبحضور الوزراء والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، لمناقشة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

ويتزامن مع الاستضافة فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية يكرم خلالها المشروعات والشخصيات الرائدة والكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية.

وتأتي رئاسة المملكة لاجتماعات اللجان الوزارية الخليجية كونها رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية.

وتنبع أهمية هذه الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.

يذكر أن هذه الاستضافة تعد الأولى من حيث تزامن انعقاد اجتماعات اللجان للقطاعات الثلاثة في الفترة نفسها.