شكرا لقرائتكم خبر إنجازات استثنائية للمرأة السعودية في خدمة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين ماض عريق متوج بعقود من إنجازات المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومستقبل مشرق واعد مسابق للزمن؛ حققت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين نجاحات باهرة وإنجازات استثنائية، بعد أن مُكنت لتكون شريكا رئيسا وعنصرا حيويا في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة. فاليوم هو يوم استثمار طاقاتها والنهل من إبداعاتها المتجددة ومساهماتها المتميزة التي عبرت الحدود بفضل نهج القيادة الحكيمة الداعم لها في إنجاح دورها وجعلها أنموذجا يحتذى به بين الأمم.

والمتتبع لمنظومة العمل النسائي في الحرمين يرى بشكل جلي الخطوات المتسارعة لتمكين المرأة، فقد ذللت لها العقبات، فاستطاعت بدورها أن تثبت حضورها بجدارة وكفاءة عالية من خلال تفوقها في المجالس التطويرية وطرح المشاريع الضخمة وتنفيذها وتبني المبادرات الهادفة وتفعيلها على أكمل وجه وسعيها المتواصل نحو الابتكار والإبداع الذي يخدم مصلحة الحرمين وقاصديهما، وبما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة (2030).

تمكين وتميز

ولأن الثقة تمنح لمن يستحقها، فقد أثبتت المرأة في الحرمين أنها أهل لها، ووكالة الشؤون النسائية بكافة إداراتها ووحداتها وما تضم من قيادات بارزة وكوادر نسائية تربو عن 1500 موظفة سخرن جهودهن دوما لخدمة القاصدات والوقوف على راحتهن وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة بصورة تعكس طموحاتها وتطلعاتها نحو التميز والريادة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولأن الوكالة حريصة على راحة قاصدات بيت الله الحرام فإنها تهتم بهن من خلال تقديم خدمات متعددة تستهدف فيها جميع الفئات، وإذا ما سلطنا الضوء على تلك الخدمات فالحديث يطول عنها، إلا أننا نذكر منها على سبيل المثال تلك الجاهزية المبهرة للقائمات على الخدمات والشؤون الميدانية، فيما يتعلق بتهيئة المصليات والمرافق وتوفير عبوات ماء زمزم، والحرص على إجراءات التعقيم والنظافة يوميا، لضمان سلامة القاصدات وتفعيل كاونترات الإرشاد والتوجيه وخدمات المستفيدات، إلى جانب الدور المميز لكوادر اللغات والترجمة، وما يقمن به من مهام جليلة عبر التواصل مع غير الناطقات بالعربية وتمكينهن من الاستفادة من الخدمات المقدمة حيث يبلغ عدد المستفيدات سنويا نحو 5 ملايين قاصدة، كذلك تقديم الحلقات التعليمية لمقرأة الكتاب والسنة النبوية حيث يزيد عدد الحلقات المقدمة عن خمس آلاف حلقة سنويا بالإضافة إلى تقديم الخدمات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة والارتقاء بالأداء التطوعي ومنظومته والتوجه نحو تطوير البيئة التطوعية النسائية، حيث بلغ عدد المستفيدات من الخدمات التطوعية نحو 7 ملايين سنويا كما تعمل الوكالة على التفعيل المستمر لسلاسل المبادرات والبرامج الهادفة التي تعكس رسالة الحرمين ومقاصدها، في ضوء الرؤية الطموحة (2030).

وفي ظل التمكين التي حظت به المرأة في الحرمين استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الوكالات النسائية للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقاصدات وتجويدها ومن أبرزها على سبيل الذكر لا الحصر استحداث عدد من الوكالات المساعدة والإدارات مثل «وكالة الحوكمة والشؤون القانونية» والتي تسهم بشكل فاعل في تجويد الأعمال وتحكيمها وتقويمها بصورة تكفل نجاح الخطط المدروسة وتمنع الوقوع في الأخطاء.

ويعد ملف المرأة السعودية والإيمان بما تملك من كفاءة وتميز في إدارة الأعمال المنوطة، حافزا جعلها تثمن ذلك الأمر وتضع آمال القيادة نصب عينيها محققة الإنجازات في المسجد الحرام، كما أتاح الفرصة لها لإثبات جدارتها في أرض الميدان و المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وفق تطلعات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود.

أرقام وقفزات نوعية:

1500موظفة لخدمة قاصدات بين الله الحرام

66مبادرة رائدة لضبط جودة الخدمات

4ملايين قاصدة استفادت من المبادرات

5ملايين مستفيدة من كوادر اللغات والترجمة

7 ملايين مستفيدة من الخدمات التطوعية

تفعيل المعارض النسائية داخل المسجد الحرام

20 ألف مستفيدة من معرض «إثراء وشرف»

«إثراء وشراف» حصد المركز الأول في المعارض الرقمية