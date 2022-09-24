الإيقاع بـ15,945 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.01 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,945مخالفا، منهم:
9213 مخالفا لنظام الإقامة
4266 مخالفا لنظام أمن الحدود
2466 مخالفا لنظام العمل
02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 491 شخصا:
33 % يمنيو الجنسية
56 % إثيوبيو الجنسية
11 % جنسيات أخرى
ضبط 148 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
03 ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 47,181 وافدا مخالفا، منهم:
44,077 رجلا
3104 نساء
05 إحالة 37,402 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 1876 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 9683 مخالفا
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