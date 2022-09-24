شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 147 منتجا دوائيا عبر مبادرة «تحفيز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه من خلال 57 مصنعا تم تسجيل 147 منتجا دوائيا عبر مبادرة تحفيز الشركات لتسجيل المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة أو غير المتوفرة التي تدعم وتسهل خطوات التسجيل للمنتجات الدوائية.

وتقدم الهيئة من خلال المبادرة حزمة من المزايا والمحفزات للشركات الراغبة في تسجيل المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة أو غير المتوفرة، فيما تهدف من المبادرة إلى تحقيق التوفر الدوائي في المملكة، إلى جانب دعم صناعة الدواء المحلية.

وعن استفادة الشركات من تسجيل منتجاتها قالت الهيئة إن هناك استفادة كبيرة منها بيع وتسويق منتجاتها بصورة نظامية في المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، إلى جانب ضمان جودة وسلامة وفعالية الدواء.

وكانت «الهيئة العامة» رصدت أخيرا 118 مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك خلال 2014 زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال يوليو من العام الحالي.

وأوضحت أنها نفذت 1016 زيارة لمنشآت غذائية و121 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و485 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 18 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب سلامة المنتج، وخالفت (22) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف 10811 عبوة.

المزايا والحوافز في المبادرة

• الأولوية في التسجيل

• التسويق الحصري للأدوية قليلة الطلب

• دعم تسعير المنتجات ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة

• الدعم فيما يخص المتطلبات الفنية والتنظيمية والمقابل المالي لخدمات التسجيل