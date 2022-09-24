تعرف على أبرز 9 مشاريع رائدة وطموحة تضع المملكة على خارطة العالم السياحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضح انفوجرافيك لهيئة الإذاعة والتليفزيون أبرز 9 مشروعات رائدة تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، حيث شهد عام 2021 إطلاق مشروعات مستقبلية سياحية رائدة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتضع السعودية على خارطة العالم السياحية.
وذكرت الهيئة نبذة مختصرة عن هذه المشاريع عبر حسابها على “تويتر” ، وهي كالتالي:
مشروع ذا ريج
يستوحي مفهومه وتصميمه من منصات النفط البحرية، تبلغ مساحته 150,000 متر مربع في منطقة الخليج العربي.
شركة السودة للتطوير
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استثمارات تتجاوز 11 مليار ريال، لتصبح المنطقة وجهة سياحية جبلية فاخرة.
سدرة
أول أحياء شركة روشان “المطور العقاري الوطني” المتكاملة، ويضم أكثر من 30,000 منزل في الرياض.
مشروع وسط جدة
استثمارات تصل إلي 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5,7 ملايين متر مربع.
منتزه six flags القدية الترفيهي
خطوة جديدة نحو بناء الوجهة المستقبلية للترفيه والرياضة والفنون في المملكة بقيمة 3,75 مليارات ريال.
ذا لاين
مدينة تمتد بطول 170 كلم تحافظ على 95% من البيئة الطبيعية، مدعومة بشكل كامل بالطاقة النظيفة.
أوكساجون
مدينة صناعية عائمة ضمن مخطط “نيوم” الرئيس والمحرك الاقتصادي والصناعي لها.
كورال بلوم
الجزيرة الرئيسية ضمن مشروع البحر الأحمر، تتبني مفهوم السياحة المتجددة.
دزرت روك
المنتجع الجبلي على الساحل الغربي للمملكة، يستلهم تصميمه من البيئة المحيطة به محققاً أعلي مستوي في ريادة الطاقة وتصاميم البيئة leed.
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