سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء بيليز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيس وزراء بيليز جون انتونيو برايسينو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية بيليز إيامون كورتنيه، على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
حضر اللقاء والتوقيع على المشروع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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