الراجحي بطلا لرالي عسير

محمد بن مسعود - الدمام - حقق السائق يزيد الراجحي لقب ⁧‫رالي‬⁩ عسير ضمن منافسات ⁧‫بطولة السعودية تويوتا‬⁩ فيما حل في المركز الثاني ميروسلاف زابليتال، وجاء السائق محمد التويجري في المركز الثالث في فئة T1.

وتم إعلان نتائج الفائزين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية بعد اختتام منافسات اليوم الثاني والأخير لرالي عسير.

وفي فئة T2 حصل السائق جعفر القحطاني على المركز الأول وحل حيلان السبيعي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً أحمد الشقاوي.

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وحصل صالح السيف على المركز الأول في فئة T3 وفي المركز الثاني حمد الحربي، وثالثاً دانية عقيل.

نال سعيد الموري المركز الأول في فئة T4، فيما حلت مها الحملي في المركز الثاني من نفس الفئة.

من جانبه، ذكر البطل يزيد الراجحي أن رالي عسير مر خلاله السائقين بمراحل صعبة جدا، ويعتبر من أصعب الراليات التي خاضها وذلك لوعرة المناطق التي مروا خلالها.

من جهة أخرى، تم تتويج الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في حديقة سما أبها، وتم خلال الحفل تكريم الجهات المشاركة.

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