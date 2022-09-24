أخضر السيدات يقتنص تعادل بوتان

محمد بن مسعود - الدمام - تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مع نظيره بوتان بثلاثة أهداف لمثلها في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك في أول مواجهة دولية يخوضها المنتخب السعودي على أرضه.

وتمكن منتخب بوتان من إحراز هدف التقدم مبكرًا عن طريق بيما شودن التي هزت الشباك السعودية عند الدقيقة الخامسة، ولم يدم تفوق بوتان سوى عشر دقائق إثر نجاح بيان صدقة من إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 15.

واستمر السجال بين الطرفين حتى الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الحصة الأولى والتي عاد فيها منتخب بوتان إلى التقدم من جديد حيث سجلت ديكي يانجدون الهدف الثاني عند الدقيقة 40، وأضافت سونام شودن زميلتها الهدف الثالث عند الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط بتقدم بوتان 3-1.

ومع بداية القسم الثاني من المباراة حاولت الألمانية مونيكا ستامب مدرب المنتخب السعودي ترتيب أوراق أخضر السيدات، من خلال تصحيح الأخطاء وتأمين الخطوط الخلفية مع بناء هجمات منظمة، وهو ما أثمر عن تقليص النتيجة بعد أن تمكنت البندري مبارك من تسجيل الهدف السعودي الثاني عند الدقيقة 75.

واستمر الضغط والمحاولات الخضراء لإدراك هدف التعادل حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لتنجح نورة البراهيم في التسجيل عند الدقيقة 90.

ويخوض الأخضر السعودي للسيدات مواجهة أخرى مع نظيره بوتان على الملعب نفسه، الأربعاء 28 سبتمبر الجاري.