شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الهلال يفقد خدمات نجمه ضد القادسية الكويتي وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه ضد القادسية الكويتي، وديًا في اعتزال نواف الخالدي نجم الفريق.

الهلال يختتم تدريباته لمواجهة القادسية الكويتي وديًا



وكان فريق الهلال، اختتم تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة القادسية الكويتي، في مهرجان اعتزال نواف الخالدي الحارس الدولي الكويتي السابق.

وشهدت التدريبات، تركيز من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، واختتمه المدرب بتقسيمة على جزء من الملعب.

كما شهدت التدريبات، غياب حبيب الوطيان حارس مرمى الفريق، من المشاركة في مران اليوم بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.



جوستافو كويلار يغيب عن مواجهة الهلال ضد القادسية الكويتي وديًا

وخلت القائمة الهلالية المغادرة إلى الكويت، من اسم لاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار، نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة فريق الهلال مساء اليوم إلى الكويت تأهبا لمواجهة القادسية الكويتي، قبل العودة لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.