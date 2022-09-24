شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يترقب موقف نجم التعاون قبل ضمه مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يترقب موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مع فريقه قبل التوقيع معه.



سميحان النابت يرفض تجديد عقده مع التعاون



وأشارت التقارير، إلى أن سميحان النابت نجم التعاون، لا يزال يرفض تجديد عقده مع ناديه، بعدما رفض عرض للإستمرار بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للاعب التعاون التوقيع لأي ناد في يناير المقبل على أن ينضم إليه في صيف 2023 وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة إدارة التعاون، حسب لوائح الاتحاد الدولي.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن النابت قال لا لفكرة تمديد تعاقده مع التعاون حيث يأمل ناديه في الحفاظ عليه خوفَا من الرحيل مجانًا عقب نهاية الموسم الجاري.



اتحاد جدة ينتظر الانقضاض على النابت في صفقة مجانية



وأضافت: "اللاعب ضمن اهتمامات نادي العميد للحصول على توقيعه بصفة مجانية، ولا يزال يترقب موقفه مع ناديه سواء باستمرار رفضه التجديد أو غلق الملف باستمراره".

وكان النابت انضم لصفوف التعاون قبل 3 سنوات في صفقة انتقال مجانية قادمًا من صفوف أبها، ويتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا قيمته مليون ريال سعودي.

وخاض النابت 78 مباراة بقميص نادي التعاون وبات الهدّاف التاريخي للفريق السعودي في دوري أبطال آسيا، بتسجيله 4 أهداف عقب المشاركة في 7 مباريات.

ويستعد التعاون بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة الهلال، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.