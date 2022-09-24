شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يحصل على دفعة معنوية في الهلال بعودة نجمه قبل مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، خبر سعيد قبل مواجهة التعاون، بدوري روشن السعودي.

ويواجه الزعيم نظيره التعاون، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.



جانج هيون يعود إلى تدريبات الهلال قبل مواجهة التعاون بدوري روشن

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الكوري الجنوبي جانج هيون لاعب الفريق، عاد للمشاركة في تدريبات الزعيم الجماعية، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعافى منها مؤخرًا.

ويعد جانج هيون واحد من أهم الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها دياز في تشكيل فريقه، وعودته بمثابة الخبر السار للمدير الفني قبل العودة من فترة التوقف الدولي.

وأكدت التقارير، أن عودة جانج هيون ومشاركته بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال أمام التعاون من منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي، جاء بعد فترة من ابتعاده بسبب الإصابة وتجددها.

وتابعت: "اللاعب سوف يشارك بصفة كاملة في تدريبات الهلال الجماعية خلال الأسبوع الجاري، أي قبل مواجهة التعاون لكن ذلك لن يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة إلا إذا أقر طبيب الأزرق ذلك".



جانج هيون يغيب عن حفل اعتزال نواف الخالدي



وأضافت: "اللاعب سيكون من المؤكد غيابه عن حفل اعتزال نواف الخالدي الحارس الكويتي الدولي السابق غدًا بدولة الكويت".

وتقام مباراة الهلال أمام التعاون يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.