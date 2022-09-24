شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وبرد على محافظة الجائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وتساقطًا لحبات البرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة. وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “ متابعات الخليج 365 “، تساقط حبات البرد وهطول أمطار غزيرة على المحافظة مصحوبة برياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة. توقعات الأرصاد: وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. كما توقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.