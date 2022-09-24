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شكرا لقرائتكم 40 مليار لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، لتمويل وتطوير مشاريع والبنية التحتية لـ11 مدينة حول المملكة، بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليار ريال.
مدن متميزة:
وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 22. ويقام المعرض في الرياض من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويُصاحبه إقامة منتدى بعنوان (آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية
).
مشاركة كبيرة:
ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهةً وقطاعًا ومؤسسةً إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية