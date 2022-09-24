شكرا لقرائتكم طرق علاج تساقط الشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الدكتور محمد العجلان، استشاري الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية، إن علاجات تساقط الشعر متنوعة وعديدة، منها الموضوعية، وكذلك باستخدام الحبوب. أعراض جانبية: وأضاف العجلان خلال تصريحات إلى قناة روتانا خليجية أن استخدام الحبوب الهيرمونية، التي تؤدي إلى تحسن في عملية علاج تساقط الشعر الوراثي، لكن لها أيضًا أعراضًا جانبية. كما شدد على ضرورة معرفة أعراض حبوب علاج تساقط الشعر وشرحها للمريض، ومعرفة كيفية تفاديها قبل بدء استخدامها للعلاج. تقنيات حديثة: وأكد أن هناك تقنيات حديثة آخرى تستخدم لعلاج تساقط الشعر، منها ما يطلق عليه PRP، أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي يتم حقنها في فروة الرأس لتحفيز الشعر على النمو.