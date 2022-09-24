كاتب سياسي: الأزمات التي عاشتها ألمانيا جعلتها تعيد النظر في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وعلى رأسهم المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الكاتب السياسي “خالد النزر” أن العلاقة بين البلدين في الإطار العام علاقة جيدة جداً، وهناك لجنة اقتصادية مشتركة تأسست في بداية التسعينات تقريباً، يرأسها من الجانب السعودية وزير المالية، ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه خلال السنوات الماضية كان هناك فتور في العلاقة، بالرغم من أن المستشارة السابقة لألمانيا زارت المملكة في عام 2017، ولكن مع أزمة اليمن وبعض الأزمات الأخري حدث هذا الفتور.

وأضاف أنه ربما اتخذت الحكومة الألمانية بعض القرارت الخاطئة بحسب التعبير الرسمي السعودي ومنها تعبير معالي سمو وزير الخارجية عندما اتخذوا قرار بمنع تصدير الأسلحة إلي المملكة.

وأشار إلي أن ألمانيا تعيش ظروف خاصة الآن مع الحرب القائمة في أوكرانيا، وهناك العديد من الأزمات التي تمر بها ألمانيا.