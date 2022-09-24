اخبار الخليج – رئيس جمعية الصحفيين يثمن مبادرة وزير شؤون الإعلام بدعم مشاركة الجمعية في فعاليات مجلس وزراء الإعلام العرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي عن عميق الشكر والتقدير لسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام، وذلك لمبادرته الطيبة والمتميزة في دعم ومساندة مشاركة الجمعية في الفعاليات المصاحبة لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدًا في هذا الصدد بما تضمنته كلمة سعادته في افتتاح أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب من رسائل إعلامية مهمة ترسم خارطة مستقبل الإعلام العربي المشترك.
وقال الشايجي إن جمعية الصحفيين البحرينية تثمن عاليًا لسعادة وزير شؤون الإعلام مبادرته الطيبة هذه والتي تنطلق من حرصه على مساندة كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل المهني للصحافة وبما يعكس عراقة مسيرة الصحافة البحرينية ومكانتها.
ونوه الشايجي بحرص سعادة وزير شؤون الإعلام على تذليل كافة الصعوبات أمام الصحافة البحرينية والعمل على تطويرها بما يتوافق ويتواكب مع ما تشهده الساحة العالمية من تطورات تكنولوجية سريعة في المجالين الإعلامي والصحفي، ومع ما تشهده من تحولات في المفاهيم والتوجهات العالمية الجديدة.
وأشار الشايجي إلى الزيارات والجولات واللقاءات التي أجراها سعادة وزير شؤون الإعلام لمختلف القطاعات الإعلامية والصحفية في مصر والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون والاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في هذه المجالات، معربًا عن تفاؤله بالمساعي والجهود الكبيرة التي يبذلها سعادته في تطوير مسيرة الإعلام والصحافة في مملكة البحرين.
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