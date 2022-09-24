اخبار الخليج – رئيس جمعية الصحفيين يثمن مبادرة وزير شؤون الإعلام بدعم مشاركة الجمعية في فعاليات مجلس وزراء الإعلام العرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬وذلك‭ ‬لمبادرته‭ ‬الطيبة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مشاركة‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإعلام‭ ‬العرب‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة،‭ ‬برعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬كلمة‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإعلام‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬مهمة‭ ‬ترسم‭ ‬خارطة‭ ‬مستقبل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬الشايجي‭ ‬إن‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬تثمن‭ ‬عاليًا‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬مبادرته‭ ‬الطيبة‭ ‬هذه‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬المهني‭ ‬للصحافة‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬عراقة‭ ‬مسيرة‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومكانتها‭.‬

ونوه‭ ‬الشايجي‭ ‬بحرص‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمام‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬ويتواكب‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الإعلامي‭ ‬والصحفي،‭ ‬ومع‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تحولات‭ ‬في‭ ‬المفاهيم‭ ‬والتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭.‬

وأشار‭ ‬الشايجي‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬والجولات‭ ‬واللقاءات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بالمساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬