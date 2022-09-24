اخبار الخليج – عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير البحرين في لندن يترأس اجتماع مجلس السفراء العرب التابع لجامعة الدول العربية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬‮٢٣‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮٢٠٢٢‬،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬

حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬والمحلية‭ ‬البريطانية‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عبر‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬و‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬التعازي‭ ‬إلى‭ ‬العائلة‭ ‬البريطانية‭ ‬المالكة‭ ‬وإلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬كما‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بالترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستقبال‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬للملكة‭ ‬الراحلة‭.‬

بجانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬تعازيهم‭ ‬لمعالي‭ ‬السيدة‭ ‬ليز‭ ‬تراس،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديدة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأعضاء‭ ‬حكومتها‭ ‬الجدد‭ ‬وتمنياتهم‭ ‬لهم‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامهم‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومؤكدين‭ ‬على‭ ‬تطلع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬معهم‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬وتوطيد‭ ‬الرواسخ‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وكافة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭. ‬وعليه،‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬الجدد‭ ‬والمسؤولين‭ ‬المختارين‭ ‬لمناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬السنوية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬وحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬واللقاءات‭ ‬المرتقبة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬آنفة‭ ‬الذكر‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬المجلس‭ ‬بتفعيل‭ ‬أعمال‭ ‬لجنة‭ ‬فلسطين‭ ‬والتنسيق‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬لمتابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬قدم‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬السفراء‭ ‬تهانيهم‭ ‬إلى‭ ‬سفير‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الــ92‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنين‭ ‬للمملكة‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬دوام‭ ‬الرقي‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬السفراء‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تعيينهم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬