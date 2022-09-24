اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يزور مقر مؤسسة الأهرام للصحافة ويشيد بالتعاون الصحفي بين البحرين ومصر

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى مقر مؤسسة الأهرام للصحافة، حيث التقى سعادته الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعددًا من المسؤولين.
وخلال اللقاء أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن التعاون المتميز في المجال الصحفي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقد أجرى سعادة وزير شؤون الإعلام حوارًا شاملاً مع صحيفة الأهرام خلال الزيارة تطرق خلاله إلى جملة من القضايا المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
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