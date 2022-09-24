اخبار الخليج – وزير شؤون الإعلام يزور مقر مؤسسة الأهرام للصحافة ويشيد بالتعاون الصحفي بين البحرين ومصر

محمد بن مسعود - الدمام - على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الإعلام‭ ‬العرب،‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأهرام‭ ‬للصحافة،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬سعادته‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬سلامة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الأهرام‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحفي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬يعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والتي‭ ‬تضرب‭ ‬بجذورها‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬حوارًا‭ ‬شاملاً‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬الأهرام‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تطرق‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬