صندوق التنمية السياحي يبدأ أولى جولاته التعريفية بشعار: “اكتشف بُعد الطائف”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تنطلق الاثنين القادم بمحافظة الطائف الجولة التعريفية التي ينظمها صندوق التنمية السياحي تحت شعار “اكتشف بُعد الطائف”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف من 1 إلى 3 ربيع أول 1444هـ، الموافق 26 إلى 28 سبتمبر 2022م.

وتهدف الجولة في نسختها الأولى إلى إبراز الطائف كأحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بمجالات السياحة، حيث تتمتع الطائف بحزمة من المزايا التي تشكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية، بوصفها البوابة الشرقية لمكة المكرمة ونقطة التقاء لعدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة, كما تضم اثنين من مواقيت الإحرام، وأحد أهم مناجم الذهب، إضافة إلى احتضانها للعديد من المواقع التراثية والتاريخية والبيئية التي تضفي عليها بعداً تاريخياً وجغرافياً فريداً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي بن عبدالله الفاخري أن الجولة التعريفية “اكتشف بُعد الطائف” ستعمل على فتح آفاق جديدة لمنشآت القطاع السياحي ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية بالطائف، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والبرامج والحلول التمويلية المقدمة من الصندوق والجهات ذات العلاقة من خلال الفعاليات.

وأضاف أن الجولة التعريفية تهدف إلى تعزيز توسع نشاط منشآت القطاع السياحي، منوهاً بأن إطلاق هذا النوع من الجولات يجسد الاهتمام الذي يوليه صندوق التنمية السياحي للمنشآت المستثمرة في هذا القطاع، والحرص على تمكين رواد الأعمال وإثراء تجاربهم وتعزيز نمو منشآتهم من خلال الدعم المقدم والتوعية بما يسهم في ازدهار القطاع السياحي، ويتواكب مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية قادمة.

وستعمل النسخة الأولى من الجولة التعريفية “اكتشف بُعد الطائف” على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع السياحي، واكتشاف مختلف مجالاته، حيث تجمع الفعاليات المصاحبة تحت سقف واحد عددا من أصحاب الفكر، ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، إلى جانب صناع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة، بهدف تعريفهم بصندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة، لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.

أخبار قد تهمك

وتشمل الفعاليات ورش عمل، يُعرّف من خلالها الصندوق ببرامج دعمه وحلوله التمويلية، ويقدم استشاراته للراغبين، وذلك إسهاماً منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده، بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة، لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الطائف ، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي سيمكّن الراغبين والمهتمين في الاستثمار بالقطاع السياحي في الطائف من التعرّف على جميع المنتجات وبرامج الدعم والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بالاستثمار السياحي.

ويشارك في الجولة التعريفية كلٌّ من إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة الطائف، والغرفة التجارية بالطائف، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، وبرنامج جودة الحياة، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، إلى جانب منظومة السياحة، ويمكن للراغبين والمهتمين بحضور فعاليات الجولة التعريفية في نسختها الأولى بالطائف التسجيل عبر منصة “اكتشف بُعد الطائف”: http://tdf.gov.sa/discoverbeyond .

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تنظيم جولات تعريفية لعدد من الوجهات السياحية الجاذبة في المملكة، بهدف تفعيل مفهوم الاستثمار بالسياحة فيها، وإبراز معالم وفرص الاستثمار عبر مجالاته المتعددة لما تمتلكه من مقومات سياحية، الأمر الذي يحفز المستثمرين على خوض تجاربهم الاستثمارية، وينعكس إيجاباً على تنمية القطاع السياحي ويحقق التنمية المستدامة.