«الدولية لتدقيق نظم المعلومات»: استقطاب الاستثمارات الأجنبية مرهون بتعزيز البنية التحتية التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لتدقيق‭ ‬وضبط‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬–‭ ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬مازن‭ ‬علي،‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬يتطلب‭ ‬معه‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬عبر‭ ‬إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬البحرين‭ ‬حصد‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي،‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كرست‭ ‬استثماراتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتبني‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الفرصة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬أمامها‭ ‬كبيرة‭ ‬للتوسع‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأهل‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬قبلة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬التقنية‭.‬

وتطرق‭ ‬مازن‭ ‬علي،‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ (‬2022-2026‭) ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬بخطّة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدّى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬توظف‭ ‬جهودها‭ ‬لاعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬منها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ودمج‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬مما‭ ‬يوفّر‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للجميع،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬تكنلوجية‭ ‬كبرى،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬سيساهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬وجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬نوعية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للتطور‭ ‬التقني‭ ‬وبالتالي‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬كذلك،‭ ‬زيادة‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إنترنت‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬وتحسين‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تحسين‭ ‬إنتاجية‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وقدراتها‭ ‬التنافسية‭.‬

وذكر‭ ‬مازن‭ ‬علي،‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تقدماً‭ ‬كبيراً‭ ‬جعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الدول‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الوفاء‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تبنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬كبيرين‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين،‭ ‬أضحت‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأعلى‭ ‬معدلات‭ ‬استخدام‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‭ ‬والإنترنت،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬البحرين‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬أولاً‮»‬،‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬لاستضافة‭ ‬البيانات‭.‬