اخبار دوليه – روسيا تقرر منح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون للجيش

محمد بن مسعود - الدمام - قررت‭ ‬موسكو،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬المنضمين‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬ويشمل‭ ‬القرار‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تجنيس‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭.‬

وأفاد‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وقع‭ ‬قانونا‭ ‬يسهل‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬الروسية‭ ‬للأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬لفترة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عام،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬موسكو‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬إلى‭ ‬تجنيد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

هذا‭ ‬ووقع‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬النهب‮»‬‭ ‬و»التقاعس‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬و»الاستسلام‭ ‬الطوعي‮»‬‭.‬

وتنص‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬الروسي،‭ ‬التي‭ ‬صدق‭ ‬عليها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭-‬عقوبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬للعسكريين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاستسلام‭ ‬الطوعي‭.‬

‭-‬تعتبر‭ ‬فترات‭ ‬التعبئة‭ ‬والأحكام‭ ‬العرفية‭ ‬أو‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬المشددة‭ ‬للعقوبة‭ ‬لمرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬بحق‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لأمر‭ ‬عسكري،‭ ‬ومقاومة‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬ومغادرة‭ ‬مكان‭ ‬الخدمة‭ ‬بدون‭ ‬إذن،‭ ‬والفرار‭ ‬والتقاعس‭ ‬عن‭ ‬الخدمة،‭ ‬وانتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬الخدمة،‭ ‬وفقدان‭ ‬الممتلكات‭ ‬العسكرية‭.‬

‭-‬عقوبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬التعبئة‭ ‬أو‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭.‬

‭-‬يعاقب‭ ‬النهب‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

‭-‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬للعسكريين‭ ‬لرفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭.‬