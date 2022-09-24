القبض على 6 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة في الرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

