قوات الأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم (27) بندقية هوائية، و(8) بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقية نارية، و(7284) ذخيرة، وجهاز جذب الطيور، و(83) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.



وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام البنادق النارية غرامة (80) ألف ريال، وعقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تُمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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Source akhbaar24

