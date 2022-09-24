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وقعت الهيئة العامة للعقار ووزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم إطارية، على هامش معرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين)، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس / عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ / ماجد بن عبد الله الحقيل.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس / منصور بن هلال المشيطي، ومن جانب الهيئة العامة للعقار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس / عبد الله بن سعود الحماد .
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة؛ لاستثمار الإمكانات المادية والبشرية، ووضع إطار عام لتطوير التعاون والتكامل بين الطرفين في الأنشطة البيئية والمالية والزراعية للعقارات غير الحكومية، وذلك في سبيل تطوير القطاع العقاري ودعم التشريعات والأنظمة العقارية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتفعيل دور الهيئة في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي، لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته، وتحقيق ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين .. الهيئة العامة للعقار توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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