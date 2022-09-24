أخضر السيدات يتعادل أمام بوتان ودية بثلاثية (صور)

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تعادل المنتخب السعودي للسيدات، مساء اليوم السبت، أمام نظيره بوتان وديًا، بنتيجة 3- 3 ، في معسكره الإعدادي، الذي يستمر حتى 29 من شھر سبتمبر الجاري.

وجاء الهدف الأول عن طريق البندري في الدقيقة 15، قبل أن تكمل تألقها في هذه المباراة وتتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد عد استغلالها تمريرة رائعة من رغد مخيزن .

وفي الدقيقة 90 سجلت نورة البراهيم تتمكن هدف التعادل للأخضر في أول دقائق الوقت بدل الضائع.

ويتخلل المعسكر لعب مواجھتين وديتين دوليتين ضد منتخب بوتان في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الشھر الجاري، تجعلان أخضر السيدات على مشارف الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكلٍ رسمي.





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Source akhbaar24

