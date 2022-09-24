وزير النقل في معرض مدن متميزة: موانئ المملكة حققت قفزات كبرى وأثبتت قوتها خلال الجائحة (فيديو)

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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إن موانئ المملكة في القطاع البحري تحقق؛ وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة عن البنك الدولي، مراكز قيادية، ويأتي ميناء الملك عبدالله الأول عالمياً في مناولة الحاويات.

وأضاف خلال حديثه، اليوم (السبت)، في أولى الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان “تأثير مبادرات رؤية 2030 على المدن السعودية”، أن ميناء جدة الإسلامي قفز من المركز 53 إلى المركز 8 عالمياً خلال عام واحد.

وأوضح أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قفز من مراكز التسعينات إلى المركز الـ 14، على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه خلال جائحة كورونا تبينت قوة هذا القطاع، وتمكينه لاستمرار المستوى التمويلي، وعودة المواطنين العالقين في دول العالم، بالتعاون مع وزارة السياحة.

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Source akhbaar24

