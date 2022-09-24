متحف رواق التراث بالرياض يحتفل باليوم الوطني السعودي 92

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الرياض – مريم العتيبي

احتفل متحف رواق التراث بالرياض، لصاحبته الشاعرة والإعلامية تذكار الخثلان، أمس الجمعة باليوم الوطني السعودي 92، وعلى شرف صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود.

حضر الحفل بدرية زايد، سكرتيرة الأميرة “سميرة”، في جمعية فصام، والأديبة الشاعرة رجاء العبدالقادر، والدكتورة سلوى الزامل، والشاعرة أميرة السراة، وأشجان نجد، ونوره القحطاني، ومريم العتيبي، والعديد من الإعلاميات والسنابيات .

بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ومن ثم كلمة تذكار الخثلان، تحدثت فيها عن اليوم الوطني وذكراه الغالية علينا وتاريخ المؤسس الإمام عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد الحزم والعزم عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتطرقت الكلمة إلى إنجازات رؤية 2030 ومن ثم توالت فقرات الاحتفال من عروض وفرق شعبية، وأغانٍ وطنية، تخص هذا اليوم العظيم.

وألقت الشاعرات عددا من القصائد الوطنية، واختتم الحفل باختيار أفضل زي سعودي للحاضرات وتوزيع الجوائز.



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Source almnatiq

