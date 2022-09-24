بسبب عاصفة.. “ناسا” تلغي إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر

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أعلنت وكالة الفضاء الدولية “ناسا”، (اليوم السبت)، عن إلغاء إقلاع صاروخها العملاق الجديد المرتقب إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة “أرتيميس 1″؛ وذلك بسبب تشكّل عاصفة استوائية تهدد عملية الإقلاع.

وكانت ناسا؛ وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قد أعلنت سابقاً أنه من المقرر إقلاع الصاروخ يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن العاصفة الاستوائية “يان” التي ضربت جامايكا قد حالت دون إتمام المهمة.

وأضافت أنها بدأت في تحضيرات نقل الصاروخ وإعادته إلى موقعه الأساسي بمبنى التجميع بفلوريدا، حيث من المتوقّع استمرار حدة العاصفة المتجهة صعوداً نحو خليج المكسيك.



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Source akhbaar24

