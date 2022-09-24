الأفلاج.. القبض على شخصين لاعتدائهما على فتاة في مكان عام

قبضت شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض على شخصين ظهرا عبر مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة، وهما مواطنان جرى إيقافهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.



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