الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

واكتست جميع المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللون الأخضر احتفالاً بهذه المناسبة، وشملت الفعاليات إقامة عدة معارض تم خلالها استعراض صور تاريخية عن الخدمات الطبية تبين النقلة النوعية في الخدمات المقدمة بين الماضي والحاضر، إضافة إلى توزيع هدايا للمرضى المنومين والمراجعين والمنسوبين في مختلف مستشفيات قوى الأمن، ومشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ دوت الخليج)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.
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