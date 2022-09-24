الخرج والدلم والحريق تحتفل باليوم الوطني

احتفلت محافظات جنوب منطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، حيث تنوعت الاحتفالات والفعاليات الشعبية والعروض والألعاب النارية وتوشح الجميع بالألوان الخضراء، ورفع الأعلام.

الخرج

شهدت محافظة الخرج 9 فعاليات متنوعة احتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربيةالسعودية واشتملت الفعاليات على التنوع الذي استهدف جميع افراد المجتمع.

كما شهدت المحافظة مسيرة وطنية شارك فيها الجهات الأمنية ولجنة التنمية السياحية وأهالي المحافظة الذين عبروا خلالها عن مشاعر الفرح بمناسبة يوم دوت الخليج.

وقدمت بلدية محافظة الخرج برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزيد جهود مميزة خلال احتفال اليوم الوطني وأسهمت في تزيين شوارع المحافظة بالأعلام واللوحات الوطنية وإقامة الفعاليات الوطنية المتميزة وكذلك إقامة الحفل الرسمي بحضور محافظ الخرج بالإنابة الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني ومدراء الدوائر الحكومية وعدد كبير من أهالي المحافظة الذين استمتعوا بالفعاليات المتنوعة والألعاب النارية.

يشار إلى أن شعبة مرور محافظة الخرج نجحت في مناسبة اليوم الوطني في تنظيم الخطة المرورية .

الدلم

وفي محافظة الدلم أقيمت فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 وسط حضور كبير من أهالي المحافظة تجاوز 14 ألفا وتنظيم وتواجد مروري ساهم في انجاح الفعاليات.

واشتملت الفعاليات التي نظمتها بلدية الدلم على المسرح الترفيهي و السيارات الكلاسيكية والأسر المنتجة وركن الرسم والألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم.

من جانبه، أوضح رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني، حيث تم رفع ساريتي العلم السعودي في مبنى البلدية وطريق الدلم الخرج حيث تصل إلى إرتفاع 60 مترا وبمساحة 216 م2 ، وإضاءة المتنزهات والحدائق باللون الأخضر ، وتزيين شوارع المحافظة بأكثر من 5 الآف علم وتركيب 22 لوحه وطنية كما توزيع اكثر من9الاف هدية للأطفال تحتوي على شعارات وطنية .

الحريق

وأقامت بلدية محافظة الحريق حفل رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 بحضور المحافظ الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء ومدراء الجهات الحكومية وسط حضور كبير من أهالي المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم وقصيدة وطنية وأوبريت وطني واختتم الحفل بالألعاب النارية التي زينت سماء الحريق بعد ذلك انطلقت الفعاليات على المسرح.

من جانبه أوضح رئيس البلدية الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي أن البلدية كثفت جهودها احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وقامت بتزيين طرق المحافظة باللوحات والأعلام الوطنية.

وأضاف أن فعاليات اليوم الوطني استهدفت جميع أفراد الأسرة واحتوت على العديد من الفعاليات منها الفن التشكيلي والمرسم الحر والقرية الترفيهية للطفل، كما وزعت بلدية الحريق على الحضور أكثر من 4000 هدية.