شكرا لقرائتكم المستشار الألماني يغادر جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الفيصل يودعه:

الرياض - محمد الوسيري - غادر دولة مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس جدة اليوم بعد زيارة عمل للمملكة.وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.