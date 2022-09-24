اخبار السعوديه

المستشار الألماني يغادر جدة

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مصر تمنح خالد المالك جائزة الرواد

الرياض - محمد الوسيري - غادر دولة مستشار الاتحاد الألماني أولاف شولتس جدة اليوم بعد زيارة عمل للمملكة.

الفيصل يودعه: 

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية ألمانيا الاتحادية محمد الدواس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

المستشار الألماني يغادر جدة - متابعات الخليج 365

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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