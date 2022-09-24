شكرا لقرائتكم اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية بقيمة 360 مليون ريال لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف موظف سعودي. وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 22. شراكة مع الإسكان: كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، لتمويل وتطوير مشاريع والبنية التحتية لـ11 مدينة حول المملكة، بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليار ريال.