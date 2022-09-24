شكرا لقرائتكم لقطات لجهود الأمن في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جهود الأمن: جاء ذلك عبر صور نشرها حساب الأمن العام، اليوم السبت، بينت جهود الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات الكبرى التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة. هي لنا دار: وتحتفل المملكة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية الرياض - محمد الوسيري - نشر الأمن العام لقطات تبين جانبًا من جهود رجاله في اليوم الوطني السعودي 92 في عدد من مناطق المملكة.جاء ذلك عبر صور نشرها حساب الأمن العام، اليوم السبت، بينت جهود الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين خلال الاحتفالات الكبرى التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة.وتحتفل المملكة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.