فندق ((كراون بلازا المدينة)) يحتفي بيوم الوطن ال 92

محمد بن مسعود - الدمام - نظم فندق كراون بلازا المدينة احد فنادق مجموعة الانتركونتينيتال بالمدينة المنورة احتفاله الخاص باليوم الوطني السعودي 92 بمشاركة اجتماعيه من ابناء المدينة المنوره.
حيث تضمن الحفل مجموعه من الفعاليات والمعارض المصاحبة التي تبرز اهم إنجازات الوطن وتعزز الشعور بالانتماء وذلك في اجواء مفعمه بمشاعر الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء.
وتقدم ” السيد اشرف رفعت ” مدير عام فندق كراون بلازا المدينه ” بتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وامير منطقة المدينه المنوره صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان و كافة الشعب السعودي على هذا اليوم العظيم يوم توحيد المملكة العربيه السعودية.
وتقدموا بتقطيع اكبر تورته في فنادق المدينه مع عدد من الحضور من أهالي المدينة المنورة ونزلاء الفندق.
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