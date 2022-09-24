البورصة المصرية تخسر 7 مليارات جنيه في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي نحو 7 مليارات جنيه ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 687.4 مليار جنيه، مقابل 694.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بنسبة انخفاض تبلغ 1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر البورصة الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 9933.05 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.33% مسجلاً 2192.33 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقاً الذي خسر نحو 2.98% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3127.17 نقطة.