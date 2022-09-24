سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.