وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بوزير الأوقاف المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمعالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد حاليًا بمصر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، والتصدي للغلو والتطرف.

وأكد وزير الأوقاف المصري أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين مقدّرة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، منوهًا بتميز مشاركة المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي وصفها بأنها إضافة علمية وفكرية.