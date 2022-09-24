اخبار الخليج – أوركسترا البحرين الفيلهارمونية تطلق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في المسرح الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب الجمھور أمسیة افتتاح مھرجان البحرین الدولي للموسیقى، والذي سیقام مساء السبت الأول من أكتوبر على خشبة مسرح البحرین الوطني، حضور مفاجأة المھرجان ألا وھي أوركسترا البحرین الفیلھارمونیة التي أسسھا حدیثاً الموسیقار الدكتور مبارك نجم لتكون تلك الأمسیة انطلاق رحلتھا في الترویج للوجه الحضاري لمملكة البحرین.

ومع البدء التنازلي للحفل، یستعد قائد الأوركسترا المایسترو مبارك نجم وجمیع أعضاء الأوركسترا بتكثیف التدریبات استعداداً لھذا الحدث الثقافي المھم، لكي تأخذ الأوركسترا مكانھا كمعلم موسیقي ھام في المشھد الثقافي في مملكة البحرین وخارجھا، والجمھور مع موعد للاستمتاع ببرنامج موسیقي متنوع، یشتمل على أعمال جمیلة من روائع الموسیقى الكلاسیكیة العالمیة وسحر موسیقى الألحان البحرینیة والخلیجیة التي صاغھا للأوركسترا الموسیقار مبارك نجم، علماً بأن تذاكر الحفل أوشكت على النفاذ.

يذكر أن مهرجان البحرين للموسيقى يقام ما بين 1 و7 أكتوبر 2022م. ويلقي المهرجان الضوء على مختلف الأنماط الموسيقيّة والغنائيّة، الشعبيّة منها والحديثة، المحليّة، العربيّة، والعالميّة. هذه التوليفة الموسيقيّة المتناغمة، سيصدح بألحانها الفنّانون على مدار أيّام المهرجان، انطلاقًا من مسرح البحرين الوطني، الصالة الثقافيّة ودار المحرّق.



وللمزيد من المعلومات حول مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 31، يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار الإلكتروني وكذلك متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على @CultureBah. وللمزيد من المعلومات حول مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 31، يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار الإلكتروني وكذلك متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على @CultureBah.