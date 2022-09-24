شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرد عن الأخبار التى تؤكد إعتزاله التدريب فى نهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت تقارير صحفية برتغالية الضوء على الأخبار المنتشر التى تؤكد إعتزال المدرب البرتغالي المخضرم جوسفاردو فيريرا التدريب بنهاية الموسم الجاري، حيث أكد المدرب فى تصريحات صحفية أنه لا يفكر فى الرحيل عن نادي الزمالك فى الفترة الحالية، كما أنه يريد البقاء داخل هذا النادي الكبير، والذي يحظي فيه الحب الشديد من جماهير الفريق.

وواصل فيريرا فى تصريحاته عبر صحيفة ريكورد البرتغالية أنه لن يعتزل التدريب نهائيًا حتى فى حالة الرحيل عن نادي الزمالك، حيث أنه يعشق كرة القدم كثيرًا ولا يظن أن هناك شيئ سيمنعه من مواصلة مسيرته التدريبية غير الموت ومفارقة الحياة، لا سيما أن هذه اللعبة تمثل سعادته فى الحياة على حد وصفه.



تطلعات فيريرا مع الزمالك فى هذا الموسم

وتطرق المدرب البرتغالي فيريرا فى الحديث عن خطوة المقبلة مع الفارس الأبيض، حيث أعرب عن رغبته القوية فى التتوييج ببطولة دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك، الشئ الذي سيكون بمثابة الكريمة التي يتم وضعها على قطعة الكعكة على حد تعبيره.

وأضاف أن الفريق يمتلك العديد من العناصر الجيدة فى الفريق القادرة على التتويج باللقب القاري، شرط الحصول على جدول مباريات ثابت من قبل لجنة المسابقات المصرية ورابطة الأندية، حتى يتثني له وضع خطته بما يتناسب مع كل مرحلة زمنية، فى إطار من تبادل الأدوار والمهام بين اللاعبين.



الأسباب التى دفعت سواريش لعدم النجاح مع الاهلي!

وأكد أن قرار الإستعانة بسواريش كان خاطئًا كبيرًا من الإدارة فى المقام الأول، على الرغم أن المدرب جيد من الناحية الفنية والخططية، لكن قيادة فريق كبير بحجم الأعلي ينافس على الألقاب أمر صعب للغاية للمدرب فى الفترة الحالية، كما أن المنافسة داخل الدوري المصري ليست بالأمر السهل.