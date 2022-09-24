احتفالات وفرحة من القلب في البوليفارد

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حب الوطن

أجواء احتفالية

الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” مظاهر ومشاعر احتفال المواطنين والمقيمين والزوار من الدول الأخرى، باليوم الوطني للمملكة الـ92 في بوليفارد رياض سيتي.وبمختلف أطيافهم اجتمعوا في حب الوطن رجالًا ونساء وأطفالاً، فتلونت أوجه الأطفال ‏بألوان الوطن واتشح الشباب بأعلام الوطن وارتدت النساء الأزياء الخضراء، ملوحين جميعهم يراية التوحيد. وعبر الكثير من زوار بوليفارد رياض سيتي عن مشاعرهم الصادقة قلبًا وقالبًا عن مدى حبهم وولائهم للوطن بكلمات تملؤها المشاعر الرائعة والوفية تجاه ولاة الأمر والوطن، مؤكدين أنه في هذه المناسبة الغالية عليهم كسعوديين استذكار جهود المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه وأحفاده من بعده.وشاركت “متابعات الخليج 365” الجمهور فرحتهم وحبهم للوطن كلًا بطريقته الخاصة وسط أجواء احتفالية على أنغام “يا بلادي واصلي” و”تمرة من نجد وفنجال قهوة” وذلك على شاشات بوليفارد رياض سيتي التي توشحت بالأخضر ليتحول المكان إلى الأخضر المتناغم مع مباني الرياض التي اكتست أيضًا بهذا اللون الجميل للاحتفال باليوم الوطني الـ ٩٢.